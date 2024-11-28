T.C. AYVALIK BELEDİYE BAŞKANLIĞI'NDAN

Yayınlanma: 28.11.2024 - 00:00

TAŞINMAZ SATIŞI İHALE İLANI

10/12/2024 Günü İhaleye Çıkacak Taşınmaz Malların Listesi (14 Adet)





S. No Mahalle Ada/Parsel Yüzölçümü m² Niteliği İmar Durumu İhale Usulü Tahmini Satış Bedeli Geçici Teminat İhale Tarihi İhale Saati 1 Altınova 517/4 464,23 Arsa Ayrık Nizam 3 Kat, Konut Alanı Açık Teklif 2886 S.K./45 madde 5.250.000,00 TL 157.500,00 TL 10.12.2024 10:00 2 Altınova 198/63 572,80 Arsa Tercihli Alan Açık Teklif 2886 S.K./45 madde 6.000.000,00 TL 180.000,00 TL 10.12.2024 10:10 3 Küçükköy 293/5 348,21 Arsa Alanı Dubleks Mesken 31 nolu bağımsız Ayrık Nizam 2 Kat Açık Teklif 2886 S.K./45 madde 4.000.000,00 TL 120.000,00 TL 10.12.2024 10:20 4 Yeni Mahalle 1949/11 127,68 Arsa Konut Alanı Açık Teklif 2886 S.K./45 madde 2.900.000,00 TL 87.000,00 TL 10.12.2024 10:30 5 Yeni Mahalle 1632/23 68,18 Arsa Bitişik Nizam 3 Kat, Konut Alanı Açık Teklif 2886 S.K./45 madde 1.525.000,00 TL 45.750,00 TL 10.12.2024 10:40 6 Aliçetinkaya 2299/1 103,77 Arsa Kitle Nizam Ticaret Alanı, Hmax:4.50 Mt Kapalı Teklif 2886 S.K. 35 madde (a) bendi 6.500.000,00 TL 195.000,00 TL 10.12.2024 10:50 7 150 Evler 1692/2 332,45 Arsa Ayrık Nizam 3 Kat, Konut Alanı Kapalı Teklif 2886 S.K. 35 madde (a) bendi 11.000.000,00 TL 330.000,00 TL 10.12.2024 11:05 8 150 Evler 1693/1 930,04 Arsa Ayrık Nizam 3 Kat, Konut Alanı Kapalı Teklif 2886 S.K. 35 madde (a) bendi 27.000.000,00 TL 810.000,00 TL 10.12.2024 11:20 9 Altınova 770/1 705,85 Arsa Ticaret Alanı Kapalı Teklif 2886 S.K. 35 madde (a) bendi 10.000.000,00 TL 300.000,00 TL 10.12.2024 11:35 10

Altınova

770/2 796,18

Arsa

Ticaret Alanı

Kapalı Teklif 2886 S.K. 35 madde (a) bendi 11.000.000,00 TL

330.000,00 TL

10.12.2024

11:45

11 Altınova

567/23 796,51

Arsa

Ayrık Nizam 3 Kat, Konut Alanı

Kapalı Teklif 2886 S.K. 35 madde (a) bendi 8.100.000,00 TL

243.000,00 TL

10.12.2024

12:00

12 Küçükköy

406/18 1044,29

Arsa

Ayrık Nizam 3 Kat, Konut Alanı Taks:0.30, Kaks:0.90

Kapalı Teklif 2886 S.K. 35 madde (a) bendi 24.500.000,00 TL

735.000,00 TL

10.12.2024

12:15

13 Küçükköy

186/200 629/77

Arsa

Tercihli Alan

Kapalı Teklif 2886 S.K. 35 madde (a) bendi 21.500.000,00 TL

645.000,00 TL

10.12.2024

13:30

14 Sahilkent

2165/40 477,53

Arsa

15/30, 2 Kat Konut Alanı Kapalı Teklif 2886 S.K. 35 madde (a) bendi 8.000.000,00 TL

240.000,00 TL

10.12.2024

13:45







Ayvalık Belediyesi sınırları içerisinde bulunan Belediye taşınmazları .06/11/2024 tarih ve 213 Sayılı Meclis Kararı ile taşınmaz satış ihalesine çıkarılmıştır.

1- İHALE TARİHİ VE YERİ: 10/12/2024 tarihinde Salı günü. saat: 10:00’da sırasıyla, Fevzipaşa Vehbibey Mahallesi Atatürk Bulvarı No: 150/17 Ayvalık/ BALIKESİR Vural Sineması Nejat Uygur Sahnesi salonunda yapılacaktır.

2- İHALE USULÜ: 2886 - 35. Maddesinin a bendine göre “Kapalı Teklif Usulü”, 45. maddesine göre “Açık Teklif Usulü”

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 37. Maddesine göre Kapalı Teklif usulünde teklifler yazılı olarak yapılır. Teklif mektubu, bir zarfa konulup kapatıldıktan sonra zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı ve tebligata esas olarak göstereceği açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır veya mühürlenir. Bu zarf geçici teminata ait alındı veya banka teminat mektubu ve istenilen diğer belgelerle birlikte ikinci zarfa bir konularak kapatılır. Dış zarfın üzerine isteklinin adı ve soyadı ile açık adres ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılır.

Teklif mektuplarının istekli tarafından imzalanması ve bu mektuplarda şartname ve eklerinin tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen fiyatın rakam yazı ile açık olarak yazılması zorunludur. Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerine kazıntı, silinti veya düzeltme bulunan teklifler reddolunarak hiç yapılmamış sayılır.

Teklifler ilanda belirtilen saate kadar , sıra numaralı alındılar karşılığında komisyon başkanlığına verilir. Alındı numarası zarfın üzerine yazılır. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Bu takdirde dış zarfın üzerine komisyon başkanlığının adresi ile hangi işe ait olduğu, isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi yazılır. Posta ile gönderilecek tekliflerin ilanda belirtilen saate kadar komisyon başkanlığına ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir.

Komisyon Başkanlığına verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz.

Dış zarfların açılması ile iç zarfların açılması ve son tekliflerin alınma işlemi 2886 Sayılı Kanunun 39. Ve 40. Maddelerine göre yapılacaktır.

3- İHALE KOMİSYONU: Encümen

4- İLANIN ŞEKLİ: 1 Kez Yerel Gazete, 1 kez İnternet Haber Sitesi, 1 Kez Ulusal Gazete, 1 kez Resmi Gazete, Kaymakamlık İlan Panosu ve Belediye yayın araçları ile ilan edilerek.

5- İHALEYE KATILABİLMEK İÇİN İSTENEN BELGELER:

İhaleye katılabilmek için; ihaleninyapıldığı yıl içinde alınmış belgenin aslı veya noter tasdikli sureti olmak kaydıyla,

Gerçek Kişi Olması Halinde,

5.1. Dilekçe, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi ( TC. Kimlik Nolu ) (E devlet veya muhtarlıktan alınmış)

5.2. Tebligat için adres beyanı, İkametgah, (E devlet veya muhtarlıktan alınmış)

5.3. Noter Tasdikli İmza Beyannamesi, (2024 yılı içinde alınmış)

5.4. Adli Sicil Kaydı (Adli Sicil Kaydıının bulunması halinde ilgili Mahkeme1 Kararı)

Tüzel Kişi Olması Halinde

5.5. İlgisine göre tüzelkişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler,

5.6. Ticaret ve / veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış belge,

5.7. Noter Tasdikli Tüzel kişiliğin imza sirküleri,

Gerçek ve Tüzel Kişiler İçin

5.8. İhalelere katılacak olan gerçek veya tüzel kişilerin idareye herhangi bir borcu bulunmadığına dair belge,

5.9. İhalelere katılacak olan gerçek veya tüzel kişilerin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre; ihalelerden yasaklı olmadığına dair yazılı beyanda bulunmak,

5.10. İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise, istekli adına ihaleye katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin Noter tasdikli vekaletnamesi ile Noter tasdikli imza beyannamesi,

5.11. Ortak girişim olması halinde ortak girişim beyannamesi,

5.12. Geçici teminat olarak belirtilen bedeli idare veznesine yatırarak aldıkları makbuz veya 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 26. Maddesinde belirtilen teminat yerine geçen belgelerden herhangi birisi, (Teminat mektubu verilmesi halinde geçici teminat mektubunun süresiz ve limit içi olması, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre düzenlenmiş olması gerekmektedir.)

5.13. İhale Şartnamesinin satın aldığına dair belge.

5.14. İhalesi yapılacak taşınmazı ihaleden önce bulunduğu yerde görüldüğüne ve görüldüğü haliyle kabul edildiğine dair yazılı beyan,

Bu belgelerin 09.12.2024 tarihi saat 15:00 kadar Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Kira Servisine Asıllarının veya Noter onaylı suretlerini veya Aslı İdaremize görülmüştür ibareli fotokopilerinin sunulması ve iştirak belgesi alınması zorunludur.

Satış bedelinin ödenmesi: Taşınmazların satış bedeli peşin olarak ödenecektir.

Şartname satın almayanlar ihaleye teklif sunamazlar. Şartname ve ekleri her bir 5.000,00TL (Beş bin türk lirası) karşılığı Ayvalık Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Kira Servisinden verilecektir. İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonun ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez. İhalenin yapılmamasına karar verilmesi halinde istekliden alınan geçici teminatlar iade edilecektir. İhale sonucunda ihale bedeli peşin ödenecektir. Sözleşme imzalanmayacaktır. İhale en yüksek teklif üzerinden her pey artırımı en az 50.000,00 TL (Elli bin türk lirası) olarak uygulanacaktır. Teklifler yapıldığı sırada yapılan artırımların işi uzatacağı anlaşırsa 10. Tur artırımından sonra komisyon uygun gördüğü aşamada tur sayısı kadar artırımın akabinde isteklilerden son tekliflerini yazılı olarak bildirmelerini isteyebilir.