T.C. AYVALIK SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Yayınlanma: 09.12.2024 - 00:00

ESAS NO: 2022/1733 Esas

KARAR NO: 2023/1643

Davacı Havva Soydanbay tarafından mahkememizde açılan Ortaklığın Giderilmesi (Paylı Mülkiyette)davasının yapılan açık yargılaması sonunda; Davalı Hüseyin Kaçar tüm aramalara rağmenbulunamadığından,

Dava dosyasında yapılan yargılama sonucunda verilen gerekçeli karar aşağıdaki gibi olup;

HÜKÜM:

1- Davanın KABULÜ ile,

Davaya konu; Balıkesir ili Ayvalık ilçesi Gazikemalpaşa mahallesi 156 ada 18 parselde kayıtlı bulunan taşınmazdaki ortaklığın üzerindeki şerh ve yükümlülükleriyle birlikte SATIŞ SURETİYLE GİDERİLMESİNE,

2- Satışın açık arttırma yolu ile ve alenen yapılmasına, satış memuru olarak Yazı İşleri Müdürü Haydar Yıldırım'ınGÖREVLENDİRİLMESİNE,

3- Kararın kesinleşmesini müteakip, talep halinde satış işlemlerinin yapılabilmesi için dosyanın Satış Memurluğuna tevdiine,

4- Satıştan elde edilecek meblağın hissedarlara,veraset ilamındaki hisseleri oranında ödenmesine,

5- 492 Sayılı Harçlar Yasası’nın ek : 1 sayılı tarife A, III, b , bendi uyarınca peşin alınması gereken 269,85 TL harcın davacıdan mahsubu ile satış bedeli üzerinden taraflara düşecek pay üzerinden binde 11,38 oranında nispi karar harcı alınarak HAZİNE'YE GELİR KAYDINA,

6- Davacı tarafından yapılan 6.800,85TL yargılama giderinin hissedarlardan tapudaki hisseleri oranında tahsiline ve davacıya ödenmesine,

7- Davacı kendisini vekil ile temsil ettirdiğinden karar tarihinde yürürlükte olan AAÜT uyarınca 17.400,00 TL vekalet ücretinin hissedarlardan tapudaki hisseleri oranında tahsili ile davacıya ödenmesine,

8- Davacı tarafından yatırılan gider avansından harcanmayankısmın, Bölge Adliye ve Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri İle Cumhuriyet Başsavcılıkları İdarî Ve Yazı İşleri Hizmetlerinin Yürütülmesine Dair Yönetmeliğin 207/1.maddesi uyarınca kararın kesinleşmesine müteakip davacıya iadesine,

Dair, davacı vekilinin yüzüne karşı, gerekçeli kararın tebliğinden itibareniki hafta içinde Bursa Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı.20/10/2023

İlan tarihinden 7 gün sonra gerekçeli kararın Hüseyin Kaçar'a (TC 178****34) tebliğ edilmiş sayılacağı davalı Hüseyin Kaçar''a mahkeme kararı yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.