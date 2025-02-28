Yayınlanma: 28.02.2025 - 00:01

T.C. BABAESKİ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN / BAŞKANLIĞI'NDAN

ESAS NO: 2024/205 Esas

DAVALILAR: 1- BABAESKİ MALİYE HAZİNESİNE İZAFETEN MAL MÜDÜRLÜĞÜ Mal Müdürlüğü Babaeski/ KIRKLARELİ

2- ŞÜKRÜ ŞEN Karacaoğlan Köyü Babaeski/ KIRKLARELİ

Mahkememizde görülmekte olan tapu iptali ve tescil davası (Zilyetliğe Dayalı) sebebiyle, dava konusu taşınmazın TMK’nın 713/4-5 maddesi gereğince dava konusunun ilanının bir gazete ve bir internet haber sitesinde ilan edilmesine karar verilmekle,

Dava konusu Kırklareli İli, Babaeski İlçesi, Karacaoğlan Köyü, 104 Ada, 141 Parsel'de kayıtlı taşınmazın TMK m. 713 gereğince tescili istenildiğinden taşınmaz üzerinde bir hak iddiasında bulunanlar olduğu takdirde ilanı takiben üç ay içerisinde mahkememizin yukarıda esas numarası yazılı dava dosyamıza yazılı olarak başvurmaları ilan olunur.