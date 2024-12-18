T.C. BAFRA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Yayınlanma: 18.12.2024 - 00:00

Sayı: 2022/119 Esas 19/03/2024

Davacı, OSMAN ÇAVUŞOĞLU ile Davalı, MALİYE HAZİNESİ arasında mahkememizde görülmekte olan Mera, Yaylak Ve Kışlağa İlişkin Davalar (Mera Tespit Komisyonu Kararının İptali) davası nedeniyle;

Davacı Osman ÇAVUŞOĞLU (TC: 65857115390),Samsun ili Bafra ilçesi Karıncak Mahallesi 104 ada 2 parsel sayılı taşınmazın adına tapuya tescili için Hazine, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Bafra Belediye Başkanlığı aleyhine dava açıldığından söz konusu taşınmaz üzerinde üstün hak iddia edenler var ise ilan tarihinden itibaren 3 ay içerisinde Mahkememizin 2022/119 Esas sayılı dosyalarına müracaat etmeleri ilan olunur.