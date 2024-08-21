T.C. BAFRA 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Yayınlanma: 21.08.2024 - 00:00

ESAS NO: 2022/603 Esas

DAVACI VEKİLİ: AV. YUNUS GÜN

DAVALILAR: 1- ABDULLAH TUNA

2- MUAMMER USTA

Davacı tarafından aleyhinize açılan Elbirliği Mülkiyetinin Paylı Mülkiyete Çevrilmesi davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememizce yapılan tüm araştırmalara rağmen yukarıda isimleri yazılı bulunan davalıların tebligata yarar adresinizin tespit edilmediği anlaşıldığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Dava dilekçesinde özetle;Davacı Av. Yunus Gün'ün Samsun ili, 19 Mayıs İlçesi, Düzköy mahallesi, Mezarlık altı mevki,150 ada 1 parsel sayılı taşınmazın parsel sayılı taşınmazların üzerindeki Elbirliği Mülkiyetinin Paylı Mülkiyete Çevrilmesini talep etmiştir.

Durusma Günü: 30/10/2024 günü saat: 10:40 duruşmada bizzat hazır bulunmanız, tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde elbirliği mülkiyetinin devamını haklı kılacak itirazlarınızı ileri sürmediğiniz ya da mahkememize bildirmediğiniz veya belirlenensüre içerisinde ortaklığın giderilmesi davasını açmadığınız takdirde dava konusu mal üzerindeki el birliği mülkiyetinin paylı mülkiyete dönüştürüleceği TMK'nın 644/2 maddesine göre ihtar olunur.