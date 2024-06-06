T.C. BAKIRKÖY 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN

Yayınlanma: 06.06.2024 - 00:00

DOSYA NO: 2022/331 Esas

KARAR NO: 2024/251

5607 Sayılı Yasaya Muhalefet suçundan mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 21/05/2024 tarihli kararı ile 5607 Sayılı Yasanın 3/1 maddesi gereğince 5237 sayılı TCK nun 51/1 maddesi gereği erteli 1 YIL 3 AY HAPİS ve 40TL ADLİ PARA CEZASI ile cezalandırılan sanık Abdelaziz ve Suat oğlu 18/06/1953 d.lu, MISIR uyruklu MOHAMED KHALIFA hakkında kararverilmiş olup sanığın adresinekararın ve istinaf dilekçesinin tebliğ işlemi yapılamamıştır.

İş bu hüküm özetinin 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 - 29 ve müteakip maddeleri uyarınca YURT GENELİNDE YAYIN YAPAN BİR GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,

İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra sanığa kararın tebliğ edilmiş sayılması ile 7 gün içinde yasal yola başvurmadığı takdirde kararın kesinleşeceği veya istinaf incelemesine gönderileceği ve ilan masrafının sanıktan tahsil edileceği hususu ilanen tebliğ olunur.04.06.2024