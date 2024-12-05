T.C. BAKIRKÖY 1. İCRA DAİRESİ

Yayınlanma: 05.12.2024 - 00:00

Örnek No:54*

2024/23 İFLAS

TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Tasfiyeye esas aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/23 İFLAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Muhammen Kıymeti Adedi Cinsi Mahiyeti ve Önemli Vasıfları 732.867,00 1 Taşıt 34GAR893 Plakalı , 2022 Model , DACIA Marka H5DC490D034564 Motor No'lu , UU1DJF00970027692 Şasi No'lu , Yakıt Tipi Benzin , Vites Tipi Manuel , Çekiş Tipi Önden çekiş , Motor Gücü 110HP , Motor Hacmi 999cm3, Rengi Yeşil , Sunulan bilirkişi raporuna göre: Aracın kontak anahtarına erişildi .Yedek anahtarı yok. Ruhsatına erişilemedi. Detaylı bilgi için satış ilanı ekindeki bilirkişi raporu incelenebilir





Artırma Bilgileri

1. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 26/12/2024 - 11:45

Bitiş Tarih ve Saati: 02/01/2025 - 11:45

2. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 23/01/2025 - 11:45

Bitiş Tarih ve Saati: 30/01/2025 - 11:45

03/12/2024 (İİK m.114/4)