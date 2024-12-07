T.C. BAKIRKÖY 10. AİLE MAHKEMESİ'NDEN

Yayınlanma: 07.12.2024 - 00:00

ESAS NO: 2023/332

İLGİLİ KİŞİ (DAVALI): BILAL ALNAJEM-99180697582 Geçici Koruma Kimlik no)- Abd Alkarem oğlu Nedan'den olma, 05/04/1982Suriye/İdlib doğumlu, Geçici oturma izin belgesi ile Türkiye de Güven Mah Bayındır sk Köseoğlu Apt. Blok N=10 İç kapı no=6 Güngören İstanbul ve yurt dışında EİSWALDERSTR 21,12249 BERLİN-ALMANYASURİYE UYRUKLU

Davacı 99098558340 Yabancı kimlik nolu MASMA ALNAJEM tarafından aleyhinize açılan Boşanma davasında, 99225269880 Yabancı kimlik nolu küçük Lulia Alnajem'in tedbiren ve devamda kalıcı olmak üzere velayetinin davacıya verilmesine, 5.000,00TL tedbir devamında yoksulluk ve iştirak nafakasına hükmedilmesine yargılama giderleri ve ücreti vekaletin davalı üzerinde bırakılmasına karar verilmesi talep edilmiş, mahkememizce hakkınızda yapılan adres araştırmasından bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve tensip zaptı ekli davetiyenin ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Dava dilekçesinin ilanen tebliğinden itibaren 7 gün sonra ilanen tebligat yapılmış sayılacağından HMK 122. maddesi gereğince bu tarihten itibaren İKİ HAFTA içinde davaya cevap verebileceğiniz, ilk itirazlarınızı cevap dilekçesi ile bildirebileceğiniz ve HMK 126.maddesi gereğince tüm delillerinizi açıkça ve hangi vakıanın delili olduğunu da belirtilerek bildirmek sureti ile elinizde bulunan delilleri dilekçelerine eklenerek ve başka yerlerden getirtilecek belge ve dosyalar için de bunların bulunabilmesini sağlayan bilgilere dilekçesinde yer vermek zorunda olduğunuz, delil avansı olarak 2.000,00 TL yatıracağınız, cevap dilekçesi sunulduğunda cevap dilekçesinde HMK 129. Maddesinin a, b, c, ç, ğ bentlerindeki zorunlu unsurlar eksik ise bunun giderilmesi için tarafınıza HMK 130 maddesi gereğince 1 HAFTALIK SÜRE verileceği, tebliğinden itibaren bu sürede eksiklik giderilmemesi halinde cevap dilekçesinin verilmemiş sayılacağı, HMK 147 maddesi gereğince tahkikatın sona erdiği duruşmada sözlü yargılamaya geçileceği, duruşmanın ertelenmesi halinde tarafınıza ayrıca davetiye gönderilmeyeceği ve 150. madde hükmü saklı kalmak kaydıyla yokluğunuzda hüküm verilebileceği hususları ile ilanen tebliğ ve ihtar olunur.