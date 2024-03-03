T.C. BAKIRKÖY 10. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Yayınlanma: 03.03.2024 - 00:00

Dosya No: .34007980-2019/165-Ceza Dava Dosyası

Mahkememizde yapılan yargılama sonucunda 17/11/2023 tarih, 2019/165 esas, 2022/37 Karar sayılı ek kararı ile Süleyman ve Ayşe oğlu, 29/10/1999 doğumlu Doğan Varmazoğlu hakkında Vergi Usul Kanununa Muhalefet suçundan yapılan uyarlama yargılaması sonucunda; uyarlama yargılamasının reddine, Mahkememizin 27/01/2022 tarih, 2019/165 esas, 2022/37 Karar sayılı kararının aynen infazına karar verilmiştir. Verilen bu hüküm sanığın yokluğunda verilmiştir. Sanığın bilinen yurt içi adreslerine tebliğ yapılamamış olup bilinen yurt dışı adresi bulunmamaktadır.

İş bu hüküm özetinin 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 - 29 ve müteakip maddeleri uyarınca YURT GENELİNDE YAYIN YAPAN BİR GAZETEDE ve GENEL İNTERNET HABER SİTESİNDE İLANEN TEBLİĞİNE,

İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra sanığa kararın tebliğ edilmiş sayılması ile 7 gün içinde yasal yola başvurmadığı takdirde kararın kesinleşeceği ve ilan masrafının sanıktan tahsil edileceği hususu ilanen tebliğ olunur.29.02.2024