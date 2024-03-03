T.C. BAKIRKÖY 10. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Yayınlanma: 03.03.2024 - 00:00

Dosya No: .34007980-2022/280-Ceza Dava Dosyası

Mahkememizde yapılan yargılama sonucunda 02/11/2023 tarih, 2022/280 esas, 2023/589 Karar sayılı ilamı ile Tahir ve Lütfiye oğlu, 20/12/1971 Muradiye doğumlu Yakup Yardimci hakkında Dolandırıcılık suçundan cezalandırılmasına karar verilmiştir. Verilen bu hüküm sanığın yokluğunda verilmiştir. Sanığın bilinen yurt içi adreslerine tebliğ yapılamamış olup bilinen yurt dışı adresi bulunmamaktadır.

İş bu hüküm özetinin 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 - 29 ve müteakip maddeleri uyarınca YURT GENELİNDE YAYIN YAPAN BİR GAZETEDE ve GENEL İNTERNET HABER SİTESİNDE İLANEN TEBLİĞİNE,

İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra sanığa kararın tebliğ edilmiş sayılması ile 7 gün içinde yasal yola başvurmadığı takdirde kararın kesinleşeceği ve ilan masrafının sanıktan tahsil edileceği hususu ilanen tebliğ olunur.. 01.03.2024