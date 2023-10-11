T.C. BAKIRKÖY 11. AİLE MAHKEMESİ'NDEN

Yayınlanma: 11 Ekim 2023

ESAS NO: 2021/775

DAVALI: AYTEN GEZEN

Davacı Melike Gezen tarafından davalılar Ayten Gezen ve Ozan Gezenaleyhineaçılan Velayet davasında davalı Ayten GEZEN'e davetiyelerin ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Davacı Ayten Gezen'e ilanen tebliğ yapılmasına karar verildiğinden, tahkikat duruşma günü olarak belirlenen 15.12.2023 günü saat 10.50'de geçerli bir özrünüz olmadan mahkemede hazır bulunmadığınız takdirde, duruşmaya yokluğunuzda devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, tahkikatın sona erdiği duruşmada sözlü yargılamaya geçileceği, sözlü yargılama için duruşmanın ertelenmesi halinde taraflara ayrıca davetiye gönderilmeyeceği ve 150. Madde hükmü saklı kalmak kaydı ile yokluğunuzda hüküm verileceği ilanen tebliğ olunur.