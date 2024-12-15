Yayınlanma: 15.12.2024 - 00:01

T.C. BAKIRKÖY 12. AĞIR CEZA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI'NDAN

DOSYA NO: 2024/13

KARAR NO: 2024/513

Nitelikli Dolandırıcılık suçundan mahkememizin 15/10/2024 tarih ve 2024/13 Esas-2024/513 Karar sayılı ilamı ile sanığın TCK'nin 158/1-f-son, 43, 62, 52/2-4 maddeleri gereğince 4 YIL 2 AY HAPİS ve 26.360 TL ADLİ PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verildiği, sanık, İkram ve Saliha oğlu, 01/11/1991 Tutak doğumlu SUAT TALAY tüm aramalara rağmen bulunamamış ve gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

İş bu hüküm özetinin 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28-29 ve müteakip maddeleri uyarınca YURT GENELİNDE YAYIN YAPAN BİR GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,

İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra sanığa kararın tebliğ edilmiş sayılması ile 2 hafta içinde yasal yola başvurulmadığı takdirde kararın kesinleşeceği hususu ilanen tebliğ olunur. 12/12/2024