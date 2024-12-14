Yayınlanma: 14.12.2024 - 00:01

T.C. BAKIRKÖY 12. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO: 2024/316 Esas

DAVACI: HASAN ÇALHAN

VEKİLİ: AYŞEN TARAKÇI

DAVALILAR: 1- ÖMER FARUK KEKLİK 2- ERAY SONER GÜNER

Davacı tarafından aleyhinize açılan Tasarrufun İptali (İİK 277 Ve Devamı) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Belirlenen 15/01/2025 günü saat 10:50'da duruşmaya gelmeniz veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı, ilanen tebligatın yapıldığı tarihten itibaren iki hafta içerisinde HMK'nun 129. Maddesine uygun olarak düzenlenmiş davaya cevap dilekçesi verebileceğiniz, HMK'nun 121. Maddesi gereğince elinde bulunan belgelerin asılları ile birlikte davacı sayısından bir fazla düzenlenmiş örneklerin ibrazına ve başka yerden temini gereken belgeler varsa bulunduğu yerlerin bildirilmesine, ayrıca bu delillerin toplanması için gerekli masrafı da birlikte yatırmanız ihtar ve tebliğ olunur. 11/12/2024