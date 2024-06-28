T.C. BAKIRKÖY 13. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN
DOSYA NO: 2022/402
KARAR NO: 2024/368
Bina Altına Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık suçundan Mahkememizin 28/05/2024 tarihli 2022/402 E., 2024/368 K sayılı gerekçeli kararı ile 5237 sayılı TCK'nın 142/2-h maddesi gereğince HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA karar verilen Muhammed ve Nahit oğlu,1992 Ürdün doğumlu, AHMET BULUZ' a 7201 sayılı Tebligat Kanunu doğrultusunda tebliğ işlemi yapılamamıştır.
1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMİ GAZETEDE ve ELEKTRONİK ORTAMDA İLANEN TEBLİĞİNE,
2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 24/06/2024
#ilangovtr Basın No: ILN02052203