T.C. BAKIRKÖY 13. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN

Yayınlanma: 28.06.2024 - 00:00

DOSYA NO: 2022/402

KARAR NO: 2024/368

Bina Altına Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık suçundan Mahkememizin 28/05/2024 tarihli 2022/402 E., 2024/368 K sayılı gerekçeli kararı ile 5237 sayılı TCK'nın 142/2-h maddesi gereğince HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA karar verilen Muhammed ve Nahit oğlu,1992 Ürdün doğumlu, AHMET BULUZ' a 7201 sayılı Tebligat Kanunu doğrultusunda tebliğ işlemi yapılamamıştır.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMİ GAZETEDE ve ELEKTRONİK ORTAMDA İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 24/06/2024