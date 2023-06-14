T.C. BAKIRKÖY 13. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Yayınlanma: 14 Haziran 2023

ESAS NO: 2022/26

Davacı İstanbul Sıvacı Boyacı Ve İnşaatçılar Esnaf Odası tarafından davalı Nuri Ufuk HEKİMOĞLU aleyhineBakırköy 4.İcra Hukuk Mahkemesi 2021/15639 icra dosyasına itirazın iptalitalepli dava açılmıştır.

İHTAR: HMK'nin 147/2 maddesi gereğince belirlenen 07/09/2023 tarih, saat 10.10'da tahkikat duruşmasına katılmadığınız takdirde duruşmaya yokluğunuzda devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, tahkikatın sona erdiği duruşmada sözlü yargılamaya geçileceği, sözlü yargılama için duruşmanın ertelenmesi halinde ayrıca tebligat gönderilmeyeceği ve HMK madde 150 hükmü saklı kalmak kaydı ile yokluğunuzda karar verileceği ihtar olunur.

Davalı Nuri Ufuk HEKİMOĞLU'na mahkememizce yapılan tüm aramalara rağmen bulunamadığından kendisine tebligat yapılamamış, yapılan adres araştırmasından da bir netice alınamadığından davalıya tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.24/05/2023