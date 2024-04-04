T.C. BAKIRKÖY 13. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN

Yayınlanma: 04.04.2024 - 00:00

2023/16444 ESAS

BAKIRKÖY 13.İCRA MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN

İSTANBUL İLİ BAŞAKŞEHİR İLÇESİ TATARCIK MAHALLESİ TATARCIK ÇİFTLİĞİ MEVKİİ KAT MÜLKİYETLİ 104 ADA 4 PARSEL 24054,51 M2 YÜZÖLÇÜMLÜ 32 ADET 3 KATLI BETONARME MESKEN VE ARSASI ANA TAŞINMAZ NİTELİKLİ BİR BODRUM ARTI BİR ZEMİN ARTI BİR NORMAL KAT 13 NOLU BAĞIMSIZ BÖLÜM 57286/1920000 ARSA PAYLI HAVUZLU TRİPLEKS VİLLA BAĞIMSIZ NİTELİKLİ TAŞINMAZIN İLANI

ALACAKLI: ALİ ALPTEKİN, 16063373920TC Nolu,

VEKİLİ: Av. Özgül Kuy

Ergenekon Cad. Tavukçu Fethi Sk. No:2 K:6 Pangaltı Şişli / İSTANBUL

BORÇLU: TAREQ IBRAHIM M EL TAIB, 99878326664 T.C. No'lu,

Bahçeşehir 1. Kısım Mah. Cemil Meriç Sk. No:1AaBaşakşehir/ İSTANBUL

BORÇ MİKTARI: 3.270.943,15 TL.

Tespite konu gayrimenkulün İSTANBUL İLİ BAŞAKŞEHİR İLÇESİ TATARCIK MAHALLESİ TATARCIK ÇİFTLİĞİ MEVKİİ KAT MÜLKİYETLİ 104ADA 4 PARSEL 24054,51M2YÜZÖLÇÜMLÜ 32 ADET 3 KATLI BETONARME MESKEN VE ARSASI ANA TAŞINMAZ NİTELİKLİ BİR BODRUM ARTI BİR ZEMİN ARTI BİR NORMAL KAT 13 NOLU BAĞIMSIZ BÖLÜM 57286/1920000 ARSA PAYLI HAVUZLU TRİPLEKS VİLLA BAĞIMSIZ NİTELİKLİ TAŞINMAZIN İMAR DURUMUNUN 1/1000 ÖLÇEKLİ 11/06/2020 T.T.Lİ Başakşehir ilçesi özel proje alanına ilişkin uygulama imar planı değişikliği kapsamında yerleşik konut alanında TAKS:min.0.20-maks.0.40, KAKS:0.50, yençok:Z+4 kat olmak üzere palan notu ve yönetmelik şartlarında yapılaşmaya haizdir.

Tapunun İstanbul ili, Başakşehir ilçesi, Tatarcık Mahallesi, Tatarcık Çiftliği mevkii,104 ada, 4 parselde kayıtlı taşınmazı olup, posta adresi:Başakşehir İlçesi, Bahçeşehir 1. Kısım Mahallesi, Cemil Meriç Sokak, Yonca Villa Park, 13 Bağımsız Bölüm no’lu Tripleks Villa, 1/AB dış kapı no’lu villa adresinde yer almaktadır. Yerinde ve Başakşehir Belediyesi İmar Müdürlüğündeki mimari projede yapılan incelemede; 24.054,51 m² yüzölçümlü, 104 ada, 4 parsel üzerinde 32 adet villa bulunmaktadır. Söz konusu villaların yer aldığı site, Yonca Villa Park olarak tanımlanmış olup siteninetrafı yüksek duvarlar ve demir korkuluklarla çevrilidir. Site içerisinde ara yollar mevcuttur. Site girişinde güvenlik bulunmaktadır. Yonca Villapark' ta tüm evler 3 katlı ve müstakil villa tipindedir. Birbirinin önünü kesmeyen eğimli bir arazide yükselen Yonca Villapark'ta her villa manzaraya sahiptir. Güneydoğu cepheli projede villaların balkon ve geniş teras kullanım alanları mevcuttur. Genellikle oturum amaçlı tercih edilen projedeki villaların kendine ait yüzme havuzu ve otopark alanı ve peyzaj düzenlemesi bulunmaktadır. Kıymet takdiri istenen 1 bodrum+ 1 zemin+ 1 normal kat, 13 no’lu bağımsız bölüm, havuzlu tripleks villa A4 tipi olup yapı tarzı betonarme karkas, yapı nizamı ayrık nizam olup bodrum kat+ zemi n kat+ 1 normal kattan ibarettir. Villanın dış cephesi sıvalı ve boyalı, kısmen mermer dekoratif süslemeli olup çatısı mevcuttur.Mimari projeye göre havuzlu tripl eks villanın: bodrum katta Net;109 m² (Brüt:131 m²) alanda hobi odası, misafir odası, teknik oda, çamaşır odası, hol, depo, wc, banyo, fin hamamı, hol, sauna hacimleri bulunmaktadır. Zemin katta Net;126 m² (Brüt:145 m²) alanda kış bahçesi, antre, wc, salon, mutfak hacimleri vardır. Ayrıca 94,23 m², teras, 42,75 m²havuz hacimleri mevcuttur. 1. Katta Net;116 m² (Brüt:136 m²) alanda 4 oda, 3 banyo, soyunma odası, hol, balkon hacimleri bulunmaktadır.Kıymet takdirine konu 13 no’lu bağımsız bölüm “Havuzlu tripleks villa” toplam Net;351 m² (Brüt:412 m²) alanlılıdır. Taşınmaza ait olan 137 m² (teras+ havuz) + 14.40 m² (1. Kat – Balkon) ile toplamda 563 m² alanlıdır. Villanın dış kapısı, çelik kapı, pencereleri, pvc imalat ve ısıcamlıdır. Villanın ısıtma sistemi kombi- doğalgazdır. Elektrik, mekanik ve sıhhi tesisatı bulunmaktadır. Taşınmaz boş olup kimse tarafından kullanılmamaktadır. Villanın yapı sınıfı lüks inşaattır. Kıymet takdirine konu taşınmaz Bahçeşehir'de villaların ağırlıklı olduğu bölgede bulunmakta, Kelebekler Vadisi, Armina Evleri, Dekar Asmalı Sokaklar projelerine komşudur. Taşınmazın bulunduğu bölgenin alt yapısı tamamlanmış olup altyapı ve Belediye hizmetlerinden yararlanmaktadır. Taşınmaza ulaşım, özel araçlar ile sağlanmaktadır. Kıymet takdirine konu taşınmazın, imar durumu, yeri, yöresi, mevkii, ulaşım ve alışveriş kolaylıkları, eğitim kurumlarına ve alışveriş noktalarına mesafesi, alt ve üst yapı sorunu çözülmüş bir bölgede yer alması, villaların yer aldığı site içinde bulunması, bölgede gerçekleşen rayiç alım satım değerleri, paranın satın alma gücü, rayiç değerler, bu çevrede taşınmaza olan talep, gayrimenkulün yaptığı prim, taşınmazların yakın çevresinde görülen ticari yöndeki gelişmeler dikkate alındığında; İstanbul ili, Başakş ehir ilçesi, Tatarcık Mahallesi, Tatarcık Çiftliği mevkii, kat mülkiyetli, 104 ada, 4 parsel, 24.054,51 m² yüzölçümlü, 32 adet 3 katlı betonarme mesken ve arsasıana taşınmaz nitelikli, 1 bodrum+ 1 zemin+ 1 normal kat, 13 no’lu bağımsız bölüm, 57286/1920000 arsa paylı, havuzlu tripleks villa bağımsız bölüm nitelikli, tam hissesi malik; TAREQ İBRAHİM.M ELTAİB adına kayıtlı taşınmazın tam hisse değerinin: 42.000.000.-TL (KIRKİKİMİLYON-TÜRKLİRASI) olacağına kanaat edilmiştir. İş bu kıymet takdir raporunun ilan tarihinden itibaren 7 günlük itiraz süresine 15 gün ilavesi ile toplam 22 gün içinde bir diyeceğiniz ve itirazınız var ise Küçükçekmece İcra Hukuk Mahkemesi nezdinde itiraz etmeniz itiraz etmediğiniz takdirde kıymet takdiri bu hali ile kesinleşeceği ve alacaklı tarafça bu hal ile satış talebinde bulunulabileceği ihtar ve ilanen tebliğ olunur.

Vakıflar Bankası T.A.O.

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