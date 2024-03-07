T.C. BAKIRKÖY 14. AİLE MAHKEMESİ'NDEN

Yayınlanma: 07.03.2024 - 00:00

SAYI: 2024/35 D.İş

DAVALI: LILIYA GÜLEN - 21395213714

Bakırköy 4. Aile Mahkemesinin 2022/719 esas sayılı dosyasında davacı Korkmaz Gülen'in reddi hakim talebi ile Mahkeme Hakiminin çekilme mütalaası üzerine;

Mahkememizde açılan reddi hakim/hakimin çekilmesi dosyasının incelenmesi üzerine verilen 01/03/2024 tarih 2024/35 Diş 2024/37 karar nolu karar ile; "Mahkeme Hakiminin çekilmetalebinin kabulüne, Hakimin Reddi talebi hakkında karar verilmesine yer olmadığına, kararın resen taraflara tebliğine, dosyanın karar kesinleştiğindegereği yapılmak üzere Bakırköy 4 Aile Mahkemesine iadesine, dair; tarafların yokluğunda kararın tebliğinden itibaren 1 hafta içerisinde İstinaf kanun yolu açık olmak üzere dosya üzerinde yapılan inceleme sonunda karar verildi." şeklinde karar verildiğinin davalı Lılıya Gülen'e ilanen tebliğine,

İş bu ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ yapılmış sayılacağı ve tebliğden itibaren HMK 38 Maddesi gereğince 1 haftalık süre içerisinde beyanda bulunabileceği davalı Lılıya Gülen'e ilanen tebliğ olunur. 05/03/2024