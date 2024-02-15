T.C. BAKIRKÖY 14. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Yayınlanma: 15.02.2024 - 00:00

Sayı: 2023/794 Esas İLAN METNİ

Malatya ili, Battalgazi ilçesi, Bahri Mah/Köyü, 98 Cilt, 48 hane numarada nüfusa kayıtlı Hasan ve Fatma evladı 04.02.1960 doğumlu CEMİLE BAYRAM'dan en son 1989 yılında haber alındığını ve bu tarihten itibaren haber alınamadığından bahisle gaiplik davası açılmış olmakla; TMK'nun 33/2 maddesi uyarınca gaipliğe talep edilen CEMİLE BAYRAM hakkında bilgisi bulunan kişilerin ilan tarihinden itibaren 6 ay içerisinde Bakırköy 14. Sulh Hukuk Mahkemesi 2023/794 Esas sayılı dosyasına bilgi vermeleri ilanen duyurulur. 08.02.2024