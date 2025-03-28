T.C. BAKIRKÖY 15. AĞIR CEZA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI

Yayınlanma: 28.03.2025 - 00:01

T.C. BAKIRKÖY 15. AĞIR CEZA MAHKEMESİ'NDEN

DOSYA NO: 2023/270 Esas KARAR NO: 2025/1

Parada Sahtecilik suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 07/01/2025 tarihli ilamı ile 197/1 maddesi gereğince 5 YIL HAGB denetimli serbestlik (CMK 231/8) cezası ile cezalandırılan Fatıma ve Kamal oğlu, 06/03/1996 doğumlu, Suriye nüf. kayıtlı AHMAD SALEH'e tüm aramalara rağmen karar tebliğ işlemi yapılamamıştır.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin ilgilinin bilgisine enemin şekilde ulaşabileceği bir gazetede ilanen tebliğine,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 2 hafta sonra tebliğ edilmiş sayılmasına, tebliğ edilmiş sayıldığı tarihten itibaren iki hafta içinde de mahkememize veya sanığın bulunduğu yer Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesine verilecek bir dilekçe veya zabıt katibine beyanı tutanağa geçirilerek hakime onaylatılmak suretiyle İstanbul Bölge Adliye Mahkemesine istinaf edilebileceği ilan olunur. 17.03.2025