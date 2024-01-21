T.C. BAKIRKÖY 15. AİLE MAHKEMESİ

Yayınlanma: 21.01.2024 - 00:00

Sayı: 2021/537 Esas

BAKIRKÖY 15 AİLE MAHKEMESİ'NDEN

Davacı, TÜLAY SALUVAN ile Davalı, NAİM SALUVAN arasında mahkememizde görülmekte olan boşanma davasının yargılaması sonunda

Davanın kabulüne Muş ili Merkez İlçesi Soğucak mah nüf. Kayıtlı,Maşallah ve Suna'dan olma 15/02/1983 doğumlu, 39493927938TC Kimlik nolu Tülay SALUVAN ile anı hane de nüfusa kaytı Vahit ve Züleyha'dan olma 97/10/1979 doğumlu 19007611386 TCnolu Naim SALUVAN -'ın T.M.K.nın 166/4 maddesi gereğince BOŞANMALARINA, Davacı kadın yararına daha önce hükmedilen tedbir nafakasının karar tarihinden itibaren aylık 1.000.00 TL olarak devamı ile kararın kesinleşmesinden itibaren yoksulluk nafakasının davalıdan alınarak davacıya verilmesine,, Davacının ziynet eşyalarının talebinin kısmen kabulü ile 22 ayar bir adet zincir bedeli ,8.515,35 TL,2 adet yüzük bedeli,4.541.52TL bir adet reşat altın bedeli 2.724.91 TL 4 adet ziynet altın (22 ayar) bedeli olan 10.596.80 TL 10 adet yarım altın bedeli, 13.246.00 TL , 14 adet çeyrek altın bedeli 9.922.20 TL ,2 adet saat bedeli toplam bedeli 1.0000.00 TL nin davalıdan alınarak davacı'ya verilmesine, 21,40 TL eksik harç,2.660.52 TL yargılama giderinin davalıdan tahsili ile hazineye gelir kaydına, davacı lehine 9,200,00 TL vekalet ücreti ile 30,000,00 TL maddi - 20.000.00TL manevi tazminat takdirine karar verilmiştir.

Mahkememiz kararı davalıya diğer yasal yöntemlerle tebliğ edilemediğinden gazete ilanı ile tebliğine karar verilmiş olmakla;

İş bu karar, ilan tarihinden itibaren yedi gün sonra Davalı Naim SALUVAN'e tebliğ edilmiş sayılacak olup davalının karara karşı tebliğ edilmiş sayıldığı tarihten itibaren iki hafta içinde mahkememize dilekçe sunarak İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi İlgili Hukuk Dairesince incelenmek üzere istinaf başvurusu yapılabileceğine, aksi takdirde süre sonunda kararın kesinleştirileceği hususları ilanen tebliğ olunur.18.01.2024