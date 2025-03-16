T.C. BAKIRKÖY 15. SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

Yayınlanma: 16.03.2025 - 00:01

T.C. BAKIRKÖY 15. SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Sayı: 2025/54 Esas   Konu: Ömer Ufuk CENGİNLİOĞLU

Dilek SARUHANOĞLU'nun Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle; Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilen Ömer Ufuk CENGİNLİOĞLU'nun gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur.07.03.2025

GAİP:

TC KİMLİK NO: 71323147604

ADI SOYADI: Ömer Ufuk CENGİNLİOĞLU

BABA ADI: ÖKKAŞ

ANA ADI: HAYRİYE

DOĞUM TARİHİ: 12/10/1972

DOĞUM YERİ: GAZİANTEP

#ilangovtr Basın No: ILN02190623