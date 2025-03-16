T.C. BAKIRKÖY 15. SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ
T.C. BAKIRKÖY 15. SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN
Sayı: 2025/54 Esas Konu: Ömer Ufuk CENGİNLİOĞLU
Dilek SARUHANOĞLU'nun Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle; Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilen Ömer Ufuk CENGİNLİOĞLU'nun gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur.07.03.2025
GAİP:
TC KİMLİK NO: 71323147604
ADI SOYADI: Ömer Ufuk CENGİNLİOĞLU
BABA ADI: ÖKKAŞ
ANA ADI: HAYRİYE
DOĞUM TARİHİ: 12/10/1972
DOĞUM YERİ: GAZİANTEP
#ilangovtr Basın No: ILN02190623