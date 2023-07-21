T.C. BAKIRKÖY 16. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Yayınlanma: 21 Temmuz 2023

ESAS NO: 2022/449

MİRASÇI: LILIYA LENUROVNA FILATOVA (TCKN:41548475738)

Davacı Nuray Engin ile Davalı Bakırköy Nüfus Müdürlüğü arasında mahkememizde görülmekte olan Nüfus (Diğer Kayıtların Düzeltilmesi İstemli) davası nedeniyle;

Davacının dava dilekçesi ile; dedesi olan Mestan Engin'in ve babaannesi olan Emine Engin'in nüfus kayıtlarında görünmediğini, davanın kabulü ile, nüfus kaydına dedesi olan Mestan Engin ve babaannesi olan Emine Engin'in tashih edilerek işlenmesine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Güncel tebliğe yarar adres tespit edilemediği, sistemde kayıtlı adresinde yapılan adres araştırmasında şahsa ulaşılamadığının belirtildiği, tebligat yapılamadığı ve yeni bir adresi de tespit edilemediği anlaşılmakla; mirasçılık hakları etkilenebileceğinden, Mirasçı LILIYA LENUROVNA FILATOVA (TCKN:41548475738)'ya dava dilekçesi, tensip zaptı ve duruşma zaptının ilanen tebligatına karar verilmiş olup, mahkememizce belirlenen 17/11/2023 günü, saat 10:10'da duruşmaya gelmesi, duruşmaya gelmediği takdirde diğer tarafın yargılamaya devam etmek istemesi durumunda yokluğunda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceği ve diğer tarafın muvafakati olmadan iddia ve savunmasını genişletebileceği yahut değiştirebileceği LILIYA LENUROVNA FILATOVA'ya dava dilekçesi, tensip zaptı ve duruşma zaptının tebliği yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.