T.C. BAKIRKÖY 16. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Yayınlanma: 08 Ekim 2023

ESAS NO : 2022/128 Esas

DAVACI: REMZİ DİNÇ-35413354402 -

VEKİLLERİ: Av. CEVAT BOZBIYIK - [16487-84781-43203] UETS

MİRASÇI: DİLAY KAPLAN-35356837246

Davacı tarafından aleyhinize açılan Alacak (Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan) davasının yapılan yargılamasında;

Davacı vekili dava dilekçesinde; Bakırköy 3. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2012/455 Esas, 2013/211 Karar (eski no: 2008/109 Esas, 2011/371 Karar) sayılı tapu iptali tescil ve mümkün değil ise tazminat davasın da davacının davalılarla akdetmiş olduğu Bakırköy 16. Noterliğinin 04/09/1988 tarih ve 52310 yevmiye nolu Düzenleme Şeklinde Gayrimenkul Satış Vaadi ve Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi imzaladığını, davacının yüklenici sıfatı ile davalı Behçet Sonat ve Necmiye Sonat'ın arsa sahibi bulunduğu tapunun İstanbul ili, Güngören ilçesi, Güngören köyü; Köyaltı mevkiinde kain, 8 pafta, 4922 parsel sayılı 170,00 m2 yüz ölçümlü arsa üzerinde bir inşaat yaptığını,bu inşaat sebebi ile sözleşmede belirtilen bağımsız bölümlerin sözleşmenin yüklenicisi olan davacıya davalı arsa sahipleri tarafından verilmemesi ve bazı bağımsız bölümleri de davalı olan kızları Dilar Sonat Bülbüloğlu'na satmış olmaları sebebi ile öncelikle tapu iptali tescil, bu mümkün olmaz ise sebepsiz zenginleşmeye dayalı tazminat istemli davada mahkemece tapu iptali taleplerinin reddine karar verildiğini,terditli talepleri olan sebepsiz zenginleşmeye dayalı tazminat talepleri konusunda ise olumlu veya olumsuz hiçbir karar verilmeksizin verilen kararın kesinleştiğini, sebepsiz zenginleşmeye dayalı talepleri konusunda bir karar verilmediği için mahkeme kararının maddi anlamda kesin hüküm teşkil etmediğini, bu kararın sadece şekli anlamda kesin hüküm niteliğinde olduğunu, söz konusu inşaatın davacı tarafından yapılmış olduğu konusunda taraflar arasında herhangi bir itiraz ve anlaşmazlık mevcut olmadığını, anlaşmazlık sadece inşaatın imar mevzuatına uygun yapılmamış olması ve iskanının bu nedenle alınamamış olması nedeni ile gerek bu davada gerek evvelki davada davacı olan yüklenicinin sadece sözleşmede belirtilen bağımsız bölümlerin tapularını hak edemeyeceği konusunda tapu iptali ve tescil talebinin reddedildiğini, davalı arsa sahipleri tarafından sözleşmenin ileriye etkili fesih edilerek tasfiyesi de talep edilmemiş olduğu için davacının yapmış olduğu inşaat sebebi ile inşaat maliyeti bedeli kadar sebepsiz zenginleşmiş olduklarını, bu durumda davacının inşaat maliyet bedeli için harcamış olduğu parayı sebepsiz zenginleşen davalılardan talep etme hakkı hem sözleşmenin henüz davalılarca ileriye doğru feshinin sağlanmamış olması ve evvelki mahkemenin de tazminat talepleri konusunda herhangi olumlu veyahut olumsuz bir hüküm kurmamış olması nedenlerinden dolayı hakkının bulunmakta olup sözleşmenin feshi de gerçekleşmediği için bu konudaki zamanaşımı süresi dahi işlemeye başladığını belirterek; davalıların gayrimenkullerini ve sair hak ve alacaklarını 3. Şahıslara devir ve temlik etme ihtimali mevcut olduğu için davalılar aleyhine ve davacı lehine İİK hükümleri gereğince ihtiyati haciz kararı verilmesini, dava değerini arttırmak kaydı ile şimdilik 10.000,00 TL(Onbin TL) tazminatı müşterek ve müteselsil olarak davalılardan tahsilini, bu miktara dava tarihinden itibaren yasal faiz yürütülmesini, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalılar vekili cevap dilekçesinde; dava konusu taleplerin ve dava konularının sürelerin geçmesi nedeniyle zamanaşımına uğradığını, işbu davanın konusu ve talebi hakkında daha önce açılan Bakırköy 3.Asliye Hukuk Mahkemesinin 2012/445 E.,2013/211 K.dosyası (2008/109 eski) ile ret kararı verildiğini, bu kararın Yargıtay 23.Hukuk Dairesi 2014/1432 E.,2014/5026 K.sayılı 27.06.2014 tarihli onama kararı ile Yargıtay 23.Hukuk Dairesinin 2014/10088 E. ve 2015/6379 K. Sayılı, 08.10.2015 tarihli ilamıyla karar düzeltme isteminin reddine karar verilerek kesinleştiğini kesin hüküm nedeniyle davanın reddine karar verilmesini, Dilar Sonat Bülbüloğlu yönünden sözleşmenin tarafı olmadığından husumet ehliyeti yokluğundan davanın reddine karar verilmesini, davacının belirsiz alacak davası açamayacağından usul yönünden davanın reddine karar verilmesini, davacının davalılardan hiçbir alacağı olmadığını, sözleşmenin hiçbir şartını yerine getirmediğini, ruhsat ve iskan almadığını, kaçak yapı yaptığını, inşaatın davalıların parasıyla yapıldığını, yapılan binada satılan daireleri kendisinin satıp paralarını aldığını, daalılara hiçbir şey vermediğini bu sebeple hiçbir alacağı olmadığını, davanın esastan reddine karar verilmesini, yargılama giderlerinin ve vekalet ücretinin davacıya yüklenmesine karar verilmesini talep etmiştir.

İstanbul BAM 15. HD'nin 2022/904 esas-2022/296 Karar ve 15/02/2022 tarihli ilamı ile; "...Davacı yüklenici ilk açtığı dava olan Bakırköy 3. ASHM'nin 2021/445 esas sayılı dava dosyasında, ifaya yönelik tapu iptali ve tescil olmadığı taktirde sözleşme bedelinin tahsilini talep etmiştir. İşbu dava da ise; sözleşmenin davalı tarafça geriye etkili olarak feshedilmiş olması nedeni ile yapılan inşaatın maliyet bedelinin tahsili talep edilmiş olup, nitelemenin mahkemeye ait olduğu hususu gözetilerek her iki davada dava sebepleri farlı olduğundan kesin hüküm nedeniyle verilen ret kararı hatalı olmuştur. Belirtilen gerekçeler nedeniyle ilk derece mahkemesi kararı ortadan kaldırılarak işin esası incelenip sonucu uygun yeniden bir karar vermek üzere dosyanın mahal mahkemesine gönderilmesine..." karar verilmiş olup, dosya mahkememize gönderilmiş ve mahkememizin işbu esasına kaydedilmiştir.

Mahkememizce adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarıldığı, yapılan tebligatların bila tebliğ iade döndüğü, adres araştırması yapıldığı ve adresinizin tespit edilemediği , bu hali ile adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi, cevap dilekçesi, istinaf ilamı ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Duruşma Günü: 10/01/2024 günü saat: 09:10'da duruşmaya gelmeniz, sulh için gerekli hazırlığı yapmanız duruşmaya gelmediğiniz takdirde diğer tarafın yargılamaya devam etmek istemesi durumunda yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz ve diğer tarafın muvafakatiniz olmadan iddia ve savunmasını genişletebileceği yahut değiştirebileceği hususu, dava dilekçesi, cevap dilekçesi, istinaf ilamı ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.