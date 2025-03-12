T.C. BAKIRKÖY 17. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Yayınlanma: 12.03.2025 - 00:01

T.C. BAKIRKÖY 17. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO: 2024/417 Esas

DAVALILAR: 1- AHMET KANSU Halkalı Merkez Mah. 1. Karadut Sokağı No:26/2 Küçükçekmece/ İSTANBUL 2- CEVDET EMRULLAH BAHADIRLI

Davacı Ahmet Bozan tarafından açılan davanın dava dilekçesinde özetle; 20/07/2024 tarihinde davalı Ahmet Kansu idaresindeki, diğer davalı Cevdet Emrullah Bahadırlı'ya ait 06 HC 4530 plakalı aracının, müvekkilin 34 SJ 8827 plakalı aracına arkadan çarpması sonucu kaza meydana geldiğini, davalı sürücünün kazanın meydana gelmesinde %100 kusurlu olduğunu, davalı Cevdet Emrullah Bahadırlı'nın 06 HC 4530 plakalı aracının sigortacısı Ankara Sigorta'ya hasar kaydı ve araç değer kaybı için başvuruda bulunulduğunu, sigorta şirketi tarafından poliçe limiti kapsamında 180.000 TL hasar ödemesi ve 20.000 TL araç değer kaybı ödemesi olmak üzere toplam 200.000 TL kendilerine ödeme yapıldığını, sigorta şirketi tarafından yapılan değer kaybı hesaplamasının hatalı olduğunu, alacağının teminat altına alınabilmesi için, davalı araç 06 HC 4530 hakkında ihtiyati tedbir kararı verilmesini, kaza sebebiyle müvekkilin aracında meydana gelen değer kaybı için 1.000 TL araç değer kaybı bedelinin 20/07/2024 tarihinden itibaren yasal faiziyle birlikte; 1.000 TL hasar bedelinin 29/10/2024 tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte davalılardan tahsil edilerek tarafına ödenmesine, yargılama giderleri ile vekalet ücretinin davalı tarafa bırakılmasına karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Durusma Günü: 20/03/2025 günü saat: 10:30'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

Davalı: AHMET KANSU, 15***30 T.C. Kimlik numaralı. Haci Yusuf ve Fidan oğlu, 14/01/1987 doğumlu.