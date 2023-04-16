T.C. BAKIRKÖY 18. AĞIR CEZA MAHKEMESİNDEN

Yayınlanma: 16 Nisan 2023

DOSYA NO : 2021/264 Esas

KARAR NO : 2022/416

Dolandırıcılık suçundan Mahkememizin 2021/264esas ve 2022/416 karar numarası yazılı 01/11/2022 tarihli ilamı ileDolandırıcılık suçundancezalandırılması istemiyle dava açılmış isede, sanığın atılı suçu işlediğine ilişkin her türlü şüpheden uzak, kesin, mahkumiyetine yeterli deliller elde edilemediği anlaşılmakla, sanığın CMK 223/2-e maddesi gereğince BERAATİNE karar verilen Abdulkerım ve Hamıda oğlu, 11/01/1986 doğumlu, Halep ili nüfusuna kayıtlı YASİR MVAFAK HADAD tüm aramalara rağmen bulunamamış,gerekçeli karar ve katılan OMARABDELHAKIM ABDELHAKIM FOUDA Vekili Av.Mehmet Ali HARTAVİ' nin 17/01/2023 tarihli İstinaf dilekçesitebliğ edilememiştir.

Tebliğ tarihinden itibaren 7 günlük süre içindehükmü veren mahkemeye bir dilekçeile veyaZabıtKatibine yapılacakbeyan üzerinetutulacaktutanak ile İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf yolu açık olmak üzere istinaf edilebileceği hususu tebliğ veihtar olunur.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 14.04.2023