T.C. BAKIRKÖY 18. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Yayınlanma: 06.12.2024 - 00:01

T.C. BAKIRKÖY 18. İCRA DAİRESİ

2023/124 ESAS

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/124 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

TAŞINMAZIN;

ÖZELLİKLERİ : Satışa konu taşınmaz; 09.02.2024 keşif tarihli Bakırköy 9. İcra Hukuk Mahkemesi 2023/361 ESAS 2024/280 KARAR sayılı dosyasından hazırlanan bilirkişi raporuna göre "A-Adres Özellikleri: Dava konusu taşınmaz adres olarak; İstanbul İli, Zeytinburnu İlçesi, Telsiz Mahallesi, 85/4B Sokak, No:17 (boş arsa) adresinde yer almaktadır. B- Yakın Çevre Özellikleri: Dava konusu taşınmaz Telsiz Mahallesinde yer almaktadır. Toplu taşıma araçları ile ulaşım olanağı mevcut olup yürüme mesafesindedir. Balıklı Yolu Caddesine 2. Parsel konumundadır. Taşınmazın bulunduğu bölge bitişik olarak nizam edilmiş zemin katları dükkan, normal katları konut olarak gelişme göstermiştir. Bölgede yer alan dükkanlar, toptan pijama ve elbise satış yerleri olarak kullanılmaktadır. Taşınmazın yer aldığı bölgede teknik alt yapı imalatları tamamlanmış olup bölgeye şehir suyu, şehir elektriği, doğalgaz, telefon, kanalizasyon ve iletişim hizmetleri verilmektedir. Bölgede belediye ve kamu hizmetleri mevcuttur. Seyitnizam - Akşemsettin tramvay durağına yürüme mesafesindedir. Yakın çevresinde Zeruj port Avm, Zeytinburnu Kız İmam Hatip Lisesi, Seyyid Nizam Camii, Yedikule Göğüs Hastanesi Bulunmaktadır. C- Site Özellikleri: Taşınmaz site içerisinde konumlu değildir. D- Parsel Özellikleri: Kıymet takdiri itirazına konu taşınmazın parseli düz topoğrafik yapıya sahip dikdörtgen şekilli olup sınırları düzgün ve belirgindir. Ana taşınmazın doğu cephesi imar yolu ile, diğer cepheleri komşu parseller ile sınırlıdır. Parsel üzerinde yer alan yapı yıkılmış olup, mahallinde boş arsa durumundadır. E- Bina Özellikleri: Kıymet takdiri itirazına konu taşınmaz 171,00 m² büyüklüğündeki arsa nitelikli taşınmazın boş olduğu tespit edilmiştir. F- Taşınmazın İç Mekan Özellikleri: Taşınmaz yerinde yapılan tespitlere göre boş arsa durumundadır. G- Taşınmazın Değerine Etki Eden Unsurların Değerlendirilmesi: Dosyasında ve keşif mahallinde yapılan incelemeler neticesinde, dava konusu taşınmazın değerine etki edecek olan olumlu / olumsuz etkenlerin aşağıda özetlendiği şekilde olacağı değerlendirilmiştir. Olumlu Faktörler: - Tekstilciler bölgesinde yer almaktadır. - Merkezi konumda bulunmaktadır. - Donatı alanlarına yakındır. Olumsuz Faktörler: - Gayrimenkul piyasasında yaşanan durgunluk. - Hisseli mülkiyetdir. - Yapılaşma koşulları emsallerine göre kısıtlıdır. " denilmektedir.

TAPU KAYDI: İstanbul İli, Zeytinburnu İlçesi, Telsiz M Mahallesi, 2559 Ada, 4 Parselde Kayıtlı, 171,00 M2 Yüzölçümlü Arsa Nitelikli Ana Taşınmazın, 127/342 Hissesi Satışa Konudur.

İMAR DURUMU : İncelenen dosyasında 18.05.2023 tarihli E-32042687-641.03.03[2559-4]-24493 sayılı Zeytinburnu Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından yazılan imar durumyazısında; Söz konusu 2559 Ada 4 Parsel ; 06/12/2007 Tasdik Tarihli 1/1000 ölçekli Zeytinburnu Uygulama İmar Planında bir kısmı "Yerleşik Meskun Alan" Konut alanında bir kısmı yol alanında kalmakta olup, hmax:12.50 m' dir. İmar Planında öngörülen blok istikametleri uygulamada esastır. Parselin yaklaşık bina oturumu 77 m² dir.

Adresi : İstanbul İli, Zeytinburnu İlçesi, Telsiz Mahallesi, 85/4B Sokak, No:17 (Boş Arsa)

Kıymeti : 4.500.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Şerhler ve beyanlar tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 22/01/2025 - 14:50

Bitiş Tarih ve Saati : 29/01/2025 - 14:50

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2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 21/02/2025 - 14:50

Bitiş Tarih ve Saati : 28/02/2025 - 14:50

03/12/2024 (İİK m.114 ve m.126)(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.