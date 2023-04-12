T.C. BAKIRKÖY 19. AĞIR CEZA MAHKEMESİNDEN

Yayınlanma: 12 Nisan 2023

DOSYA NO : 2023/11 Esas

KARAR NO : 2023/58

Gece vakti, silahtan sayılan bıçak ile kendisini tanınmayacak bir hale koyarak birden fazla kişi tarafından birlikte iştirak halinde yağma suçundan sanık Barış YILDIZ hakkında yukarıda esas ve karar numarası yazılı dosyamızda mahkememizin 14/02/2023 tarihli ilamı ile 5 Yıl Hapis Cezası verilmiş olup dosyanın müştekisi Salh ve Shamsıye Oğlu, 01/01/2021 Takhar Doğumlu 99186296628 T.C.kimlik numaralı Metın GHADERItüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar ve Sanık Barış Yıldız müdafii Av.Ozan BAKAY'ın 02/03/2023 tarihli İstinaf dilekçesi tebliğ edilememiştir.

7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin YURT GENELİNDE YAYIN YAPAN TİRAJI 50.000 ÜSTÜ OLAN BİR GAZETEDE VE İNTERNET HABER SİTESİNDE İLANEN TEBLİĞİNE,

Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına , 7 gün içinde yasal yola başvurmadığı takdirde kararın kesinleşeceği hususu ilanen tebliğ olunur.10.04.2023