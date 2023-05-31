T.C. BAKIRKÖY 2. AİLE MAHKEMESİ'NDEN

Yayınlanma: 31 Mayıs 2023

ESAS NO: 2023/201 Esas

DAVALI: ALI SATTAR AHMED AHMED Şirinevler Mah. Mahmutbey 15.Sk. N:28 D:3Bahçelievler/ İSTANBUL

Davacı HANİFE AHMET tarafından aleyhinize açılan Nafaka (Yoksulluk Nafakasının Arttırılması (Boşanma Protokolünden Kaynaklanan)) davasının yapılan yargılamasında;

Davacı vekili dava dilekçesinde; tarafların boşandıklarını ve müvekkili lehine aylık 400 TL nafakaya hükmedildiğini, 2019 tarihinden dava tarihine kadar dünyada ve ülkemizde yaşanan ekonomik zorluklar, enflasyonun aşırı yükselmesi, pandemi süreci, hayat pahalılığını, yaşam koşullarını üstesinden gelinemeyecek ölçüde arttırdığını, pahalılığın on kat arttığını, aylık 400 TL yoksulluk nafakasının dava tarihinden itibaren aylık 4000 TL'ye çıkarılmasına, nafakanın her yıl ÜFE oranında arttırılmasına, yargılama giderleri ve avukatlık ücretinin davalıya bırakılmasına karar verilmesini talep etmiş olup; bildirilen adresinize dava dilekçesi ve duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, tanınmadığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

-Dava dilekçesine, ilanın yayınlandığı tarihten 7 gün sonra başlamak üzere 2 haftalık kesin süre içerisinde davacı sayısı kadar cevap dilekçesi ile birlikte tüm delillerinizi açıkça ve hangi vakıanın delili olduğunu da belirterek bildirmeniz, elinizde bulunan delillerinizi dilekçeye eklemek veya başka yerlerden getirtilecek belge ve dosyalar için de bunların bulunmasını sağlayan bilgilere dilekçenizde yer vermeniz gerektiği, cevap dilekçesi verdikten sonra savunmayı genişletemeyeceğiniz hususu ile,

-10/10/2023 tarih ve saat 10:15'te ön inceleme duruşması yapılacağı, duruşmada hazır bulunanların talepleri bulunmaması halinde aynı celse karar verileceği hususlarının ihtarına, ilanın yayınlanması ile ihtarın yapılmış sayılmasına, dava dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 29/05/2023