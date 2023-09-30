T.C. BAKIRKÖY 27. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN

Yayınlanma: 30 Eylül 2023

DOSYA NO: 2023/49 Esas

KARAR NO: 2023/315

Suç Eşyasının Satın Alınması veya Kabul Edilmesi suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 25/05/2023 tarihli ilamı ile 165/1 maddesi gereğince VELAYET HAK.VESAYET VEYA KAYYIMLIK HİZM.MEN (ÜSTSOY-DİĞER) (TCK 53/1-c), VELAYET HAK.VESAYET VEYA KAYYIMLIK HİZM. MEN (ALTSOY) (TCK 53/1-c), 100 TL ADLİ PARA, İNFAZ SÜRESİNCE KAMU HİZMETLERİNDEN YASAKLILIK (TCK 53/1-a,d), 6 AY HAPİS cezası ile cezalandırılan Ramazan ve Fatma oğlu, 01/06/1974 doğumlu, Mardin, Derik, Dumanlı mah/köy nüfusuna kayıtlı FESİH TEMEL tüm aramalara rağmen bulunamamış, GEREKÇELİ KARAR ve İSTİNAF BAŞVURU DİLEKÇESİ tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMİ GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 22.09.2023