T.C. BAKIRKÖY 28.ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Yayınlanma: 12.05.2024 - 00:00

Esas No: 2022/759

Karar No: 2024/236

KARAR ÖZETİ

Bakırköy 28.Asliye Ceza Mahkemesinin 04/04/2024 tarih 2022/759-2024/236 karar sayılı ilamı ile Sanık MEHMET ÖKKE hakkında Kasten yaralama ,konut dokunulmazlığını ihlal,cinsel saldırı suçundanayrı ayrı Hükmün Açıklanmasının Geri bırakılmasına karar verilmiş olup,Sanık tüm aramalara rağmen bulunamadığından kararın 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29.maddesi gereğince karar özetinin Türkiye Geneli 50.000 üstü gazetelerin birinde ve Türkiye genelinde yayın yapan bir internet sitesindebir defaya mahsus olmak üzere İLANEN TEBLİĞİNE-

2- İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra sanığa kararın tebliğ edilmiş sayılması ile 7 gün içinde yasal yola başvurmadığı takdirde kararın kesinleşeceği ve ilan masrafının sanıktan tahsil edileceği hususu ilanen tebliğ olunur. 10/05/2024