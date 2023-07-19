T.C. BAKIRKÖY 29. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Yayınlanma: 19 Temmuz 2023

Basit Cinsel Saldırı suçundan, Selahattin ve Faydagül oğlu, 20/02/1979 BAKIRKÖY doğumlu, sanık ERDAL YALAVAÇ hakkında, Mahkememizin 25/05/2023 tarih, 2022/337 Esas, 2023/277 karar sayılı kararı ile Basit Cinsel Saldırı suçundan beraatine sanığın yokluğunda karar verilmiştir. Sanığın bilinen yurt içi veya yurt dışı adresi bulunmadığından tebliğ işlemi yapılamamıştır.

İş bu hüküm özetinin 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 - 29 ve müteakip maddeleri uyarınca YURT GENELİNDE YAYIN YAPAN BİR GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,

İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra sanığa kararın tebliğ edilmiş sayılması ile 7 gün içinde yasal yola başvurmadığı takdirde kararın kesinleşeceği ve ilan masrafının sanıktan tahsil edileceği hususu ilanen tebliğ olunur. 17/07/2023