T.C. BAKIRKÖY 3. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

Yayınlanma: 10.05.2025 - 00:01

T.C. BAKIRKÖY 3. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN

DOSYA NO: 2024/685 Esas

KARAR NO: 2024/735

Resmi Belgede Sahtecilik suçundan mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 24/12/2024 tarihli kararı ile TCK'nun 204/1, TCK 62/1 gereği 3 YIL 4 AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINAkarar verilmiş, Malek ve Dahbıa oğlu, 17/07/1971 Cezayir doğumlu, TC Kimlik No: 99759222184 olan sanık FAYCAL SADOU'nun adresine gerekçeli karar ve ayrıca 05/05/2025 tarihli ek kararın tebliğ işlemi yapılamamıştır.

İş bu hüküm özetinin 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 - 29 ve müteakip maddeleri uyarınca YURT GENELİNDE YAYIN YAPAN BİR GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,

İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra sanığa kararın tebliğ edilmiş sayılması ile 2 hafta içinde yasal yola başvurmadığı takdirde kararın kesinleşeceği ve ilan masrafının sanıktan tahsil edileceği hususu ilanen tebliğ olunur. 06/05/2025