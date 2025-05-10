T.C. BAKIRKÖY 3. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

Yayınlanma: 10.05.2025 - 00:01

T.C. BAKIRKÖY 3. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN

DOSYA NO: 2014/663 Esas

KARAR NO: 2015/670

Hırsızlığa Teşebbüs ve Mala Zarar Verme suçlarından mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 08/12/2015 tarihli kararı ile TCK'nun 142/1-b, TCK 143/1, TCK 35/2. maddesi gereği 1 YIL 2 AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA veTCK'nun 151/1. maddesi gereği 4 AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA karar verilmiş, Sulika ve Katerina oğlu, 01/01/1983 Kutaysi doğumlu, sanık LEVANİ KULAŞVİLİ'nin adresine gerekçeli karar tebliğ işlemi yapılamamıştır.

İş bu hüküm özetinin 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 - 29 ve müteakip maddeleri uyarınca YURT GENELİNDE YAYIN YAPAN BİR GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,

İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra sanığa kararın tebliğ edilmiş sayılması ile 7 gün içinde yasal yola başvurmadığı takdirde kararın kesinleşeceği ve ilan masrafının sanıktan tahsil edileceği hususu ilanen tebliğ olunur. 06.05.2025