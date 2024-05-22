T.C. BAKIRKÖY 3. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN

Yayınlanma: 22.05.2024 - 00:00

DOSYA NO: 2022/237 Esas

KARAR NO: 2022/769

Cinsel Saldırı suçundan mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 03/11/2022 tarihli kararı ile TCK md 102/1-2.cümle, TCK 62/1 maddeleri gereğince 2 YIL 6 AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA, karar verilmiş, Göç İdaresinin yazı cevabına göre yabancı kimlik numarası olmayan beyanına göre Alaaddin ve Nebile'den olma 27.07.1995 Suriye doğumlu, parmak izi ve fotoğraf kayıt formu sistem no: LS34041006721, Mahalli No: 1517808 olan sanık MUHAMMED ALA'ya adresine gerekçeli karar tebliğ işlemi yapılamamıştır.

İş bu hüküm özetinin 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 - 29 ve müteakip maddeleri uyarınca YURT GENELİNDE YAYIN YAPAN BİR GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,

İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra sanığa kararın tebliğ edilmiş sayılması ile 7 gün içinde yasal yola başvurmadığı takdirde kararın kesinleşeceği ve ilan masrafının sanıktan tahsil edileceği hususu ilanen tebliğ olunur.16/05/2024