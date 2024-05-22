T.C. BAKIRKÖY 3. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN

Yayınlanma: 22.05.2024 - 00:00

DOSYA NO: 2021/166 Esas

KARAR NO: 2021/353

Bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık suçundan mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 21/09/2021 tarihli kararı ile TCK'nın 142/2-h, TCK'nın 43/1, TCK nun 145, TCK'nın 62/1 maddesi gereğince 1 YIL 3 AY 18 GÜN HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA, şeklindeki hükmün CMK 231/5 maddesi uyarınca HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA, CMK nın 231/8 maddesi gereğince sanığın 5 yıl süreyle denetim süresine tabi tutulmasına karar verilmiş, Mehran-Raziye oğlu,1994 d.lu Afganistan soy uyruklu. olan sanık ALİ EKBER'in adresine gerekçeli karar tebliğ işlemi yapılamamıştır.

İş bu hüküm özetinin 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 - 29 ve müteakip maddeleri uyarınca YURT GENELİNDE YAYIN YAPAN BİR GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,

İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra sanığa kararın tebliğ edilmiş sayılması ile 7 gün içinde yasal yola başvurmadığı takdirde kararın kesinleşeceği ve ilan masrafının sanıktan tahsil edileceği hususu ilanen tebliğ olunur.16/05/2024