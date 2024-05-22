T.C. BAKIRKÖY 3. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN

Yayınlanma: 22.05.2024 - 00:00

DOSYA NO: 2022/182 Esas

KARAR NO: 2022/416

Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 13/05/2022 tarihli kararı ile 1-Sanık Hasan M. H. Zaqout'un müştekiye karşı Neticesi Sebebiyle Ağırlaşmış Silahla Kasten Yaralama suçundan TCK 86/1 TCK md. 86/3-e TCK md. 87/1-d TCK Md 29 TCK 62/1 gereği 3 YIL 4 AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA, 2-Sanık Yaser Zaqout'un müştekiye karşı Neticesi Sebebiyle Ağırlaşmış Silahla Kasten Yaralama suçundan TCK 86/1 TCK md. 86/3-e, 87/1-d, TCK Md 29, TCK 62/1 gereği 3 YIL 4 AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA, karar verilmiş, Cemal ve Suheyla oğlu, 1998 FİLİSTİN doğumlu, müşteki AID CEMAL ABU AMRU'nun adresine "5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunun 273. maddesi uyarınca hükmün tebliğinden itibaren yedi gün içinde hükmü veren mahkemeye bir dilekçe verilmesi veyazabıt katibine beyanda bulunulması suretiyle istinaf yoluna başvuruda bulunulabileceğiniz tebliğ olunur" şerhiyle gerekçeli karar tebliğ işlemi yapılamamıştır.

İş bu hüküm özetinin 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 - 29 ve müteakip maddeleri uyarıncaYURT GENELİNDE YAYIN YAPAN BİR GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,

İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra sanığa kararın tebliğ edilmiş sayılması ile 7 gün içinde yasal yola başvurmadığı takdirde kararın kesinleşeceği ve ilan masrafının sanıktan tahsil edileceği hususu ilanen tebliğ olunur.16/05/2024