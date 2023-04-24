T.C. BAKIRKÖY 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Yayınlanma: 24 Nisan 2023

Sayı: 2022/228 Esas 11/04/2023

Davacı, ORTAK VARLIK YÖNETİM ANONİM ŞİRKETİ ile Davalı, MURAT ERGİN arasında mahkememizde görülmekte olan Tasarrufun İptali (İİK 277 Ve Devamı) davası nedeniyle;

Mahkememizce davalı MURAT ERGİN'e dava dilekçesinde belirtilen adresinedava dilekçesi tebliğe çıkartılmış, tebligat bilatebliğ iade edilmiş, yapılan tüm aramalara rağmenadı geçenin tebligata elverişli adresi tespit edilemediğinden dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Duruşma günü: 12/06/2023 günü saat: 09.40'ta duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi ve duruşma günü ekte gönderilmiş olup, iki hafta içinde davaya cevap verebileceğiniz, cevap dilekçesi ve eklerini mahkememize ibraz etmeniz, cevap vermediğiniz takdirde ise HMK'nun 128. maddesi uyarınca davayı inkar etmiş sayılacağınız ihtar olunur.