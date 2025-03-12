T.C. BAKIRKÖY 30. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ
T.C. BAKIRKÖY 30. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN /BAŞKANLIĞI'NDAN
DOSYA NO: 2020/452 Esas
KARAR NO: 2024/804
7258 Sayılı Yasanın 5.a Maddesine Muhalefet, Kumar Oynanması İçin Yer ve İmkan Sağlama suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 17/12/2024 tarihli ilamı ile cezalandırılan İhsan ve Salihe oğlu, 13/05/1996 doğumlu, ERSİN YILMAZ tüm aramalara rağmen bulunamamış GEREKÇELİ KARAR TEBLİĞ EDİLEMEMİŞTİR.
İş bu hüküm özetinin 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 - 29 ve müteakip maddeleri uyarınca YURT GENELİNDE YAYIN YAPAN BİR GAZETEDE VE İNTERNET SİTESİNDE İLANEN TEBLİĞİNE, İlan tarihinden itibaren 7 gün sonra sanığa kararın tebliğ edilmiş sayılması ile 2 HAFTA içinde yasal yola başvurmadığı takdirde kararın kesinleşeceği ve ilan masrafının sanıktan tahsil edileceği hususu ilanen tebliğ olunur. 06.03.2025
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Aslı ÖZVARDAR
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Kübra ÇINAR MUTLU
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Yazı İşleri Müdürü
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Hakim
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116894
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139617
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e-imzalıdır
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e-imzalıdır