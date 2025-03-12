Yayınlanma: 12.03.2025 - 00:01

T.C. BAKIRKÖY 30. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN /BAŞKANLIĞI'NDAN

DOSYA NO: 2020/452 Esas

KARAR NO: 2024/804

7258 Sayılı Yasanın 5.a Maddesine Muhalefet, Kumar Oynanması İçin Yer ve İmkan Sağlama suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 17/12/2024 tarihli ilamı ile cezalandırılan İhsan ve Salihe oğlu, 13/05/1996 doğumlu, ERSİN YILMAZ tüm aramalara rağmen bulunamamış GEREKÇELİ KARAR TEBLİĞ EDİLEMEMİŞTİR.

İş bu hüküm özetinin 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 - 29 ve müteakip maddeleri uyarınca YURT GENELİNDE YAYIN YAPAN BİR GAZETEDE VE İNTERNET SİTESİNDE İLANEN TEBLİĞİNE, İlan tarihinden itibaren 7 gün sonra sanığa kararın tebliğ edilmiş sayılması ile 2 HAFTA içinde yasal yola başvurmadığı takdirde kararın kesinleşeceği ve ilan masrafının sanıktan tahsil edileceği hususu ilanen tebliğ olunur. 06.03.2025