T.C. BAKIRKÖY 34. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Yayınlanma: 14.12.2024 - 00:01

T.C. BAKIRKÖY 34. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

DOSYA NO : 2015/391 Esas

KARAR NO : 2024/577

5607 Sayılı Yasanın 3/18.Maddesine Muhalefet suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 08/10/2024 tarihli ilamı ile 3/18 maddesi gereğince cezası ile cezalandırılan Mohamed Abdelnaby ve Azize Ahmed oğlu, 08/11/1973 doğumlu, mah/köy nüfusuna kayıtlı ELSAYED MOHAMED ABDELNABY ELADLY tüm aramalara rağmen bulunamamış, yakalama emri tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMİ GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 10.12.2024