T.C. BAKIRKÖY 34. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN

Yayınlanma: 19 Temmuz 2023

DOSYA NO: 2013/1125 Esas

KARAR NO: 2023/204

Eşyayı, gümrük işlemlerine tâbi tutmaksızın ülkeye sokmak suçundan mahkememizin yukarıda Esas ve karar numarası yazılı 09/06/2023 tarihli ilamı ile; 5607 Sayılı Yasanın3/1 maddesi gereğince 5 yıl denetim süresi verilerek hakkındahükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilen Sait Abdül Bin Muhemmed ve Semiha Halim oğlu, 27/11/1958 doğumlu ELSAYED ABDELNABY MOHAMED ELADLY tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 14.07.2023