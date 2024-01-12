Yayınlanma: 12 Ocak 2024

T.C. BAKIRKÖY 34. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN

DOSYA NO : 2021/945 Esas

KARAR NO : 2021/852

5607 Sayılı Yasaya Muhalefet suçundan Mahkememizin yukarıda Esas ve karar numarası yazılı 25/11/2021 tarihli ilamı ile;5607 sayılı yasanın 3/1, 3/10,TCK'nun 62/1-son, 52/2.maddeleri gereğince tecilli 10 Ay Hapis ve 20-TL adli para cezası ile cezalandırılan Emılday ve Aygul kızı, 15/03/1990 doğumlu, NARGIZA TOICHUBEKOVA tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 10.01.2024