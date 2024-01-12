Yayınlanma: 12 Ocak 2024

T.C. BAKIRKÖY 34. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN

DOSYA NO : 2021/903 Esas

KARAR NO : 2021/801

5607 sayılı yasaya muhalefet suçundan Mahkememizin yukarıda Esas ve karar numarası yazılı 18/11/2021 tarihli ilamı ile;5607 sayılı yasanın 3/1, TCK'nun 62/1-son, 52/2. maddeleri gereğince 5 Ay Hapis ve 1.500,00-TL adli para cezası ile cezalandırılan Ivan ve Valentina oğlu, 31/07/1976 doğumlu, ALEKSANDR IVANOV tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 10.01.2024