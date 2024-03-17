T.C. BAKIRKÖY 34. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN

Yayınlanma: 17.03.2024 - 00:00

DOSYA NO: 2017/617 Esas

KARAR NO: 2023/141

Eşyayı, gümrük işlemlerine tâbi tutmaksızın ülkeye sokmak suçundan Mahkememizin yukarıda Esas ve karar numarası yazılı 18/05/2023 tarihli ilamı ile;5607 sayılı yasanın 3/1 ,TCK'nun 62/1-son, 52/2.maddeleri gereğince 10 Ay Hapis ve 20 TL adli para cezası ile cezalandırılan Alı ve Safora kızı, 24/09/1973 doğumlu NARGES ROSTAMIRAHIMLOU tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 13.03.2024