T.C. BAKIRKÖY 4. AİLE MAHKEMESİ'NDEN

Yayınlanma: 11.05.2024 - 00:00

ESAS NO: 2023/175 Esas

DAVALI: KENAN ÇETİNKAYA - 2444*****56 T.C. kimlik no'lu, Hamdi ve Melek oğlu, 05/08/1962 doğumlu,

Davacı NURGÜL ÇETİNKAYA ile Davalı KENAN ÇETİNKAYA arasında görülmekte olan Boşanma davasının yargılamasında;

Davalı hakkında yapılan tüm adres araştırmalarının neticesiz kalması nedeni ile tahkikat ve sözlü yargılama duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Belirlenen gün ve saate geçerli bir özrünüz olmaksızın tahkikat ve sözlü yargılama duruşmasına katılmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, duruşmaya katılmadığınız veya vekille temsil ettirmediğiniz taktirde yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, tahkikatın sona erdiği duruşmada sözlü yargılamaya geçileceği, sözlü yargılama için duruşmanın ertelenmesi halinde taraflara ayrıca davetiye gönderilmeyeceği ve 150.madde hükmü saklı kalmak kaydıyla yokluklarında karar verileceği ihtar olunur. 17/04/2024