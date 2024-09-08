T.C. BAKIRKÖY 4. ÇOCUK MAHKEMESİ İLANI

Yayınlanma: 08.09.2024 - 00:00

Esas: 2021/230

Karar: 2021/503

Kilitlenmek Suretiyle Muhafaza Altına Alınan Eşya Hakkında Hırsızlık ve Mala Zarar Verme suçundan hükümlü Berk Selimoğlu hakkında 28/05/2024 tarih, 2021/230 esas, 2021/503 karar sayılı ek kararı ile 1 yıl 2 ay 13 gün hapis cezasının aynen infazına, 2016/106 esas, 2016/328 karar sayılı ilamı ile mala zarar verme suçundan verilen 1.320 TL adli para cezasının aynen infazına ilişkin ek karar verilmiş verilen karar hükümlüye tebliğ edilememiş olup; işbu ilanın, 7201 sayılı Tebliğat Kanunun 28-29 ve müteakip maddeleri uyarıncaYURT GENELİNDE YAYIN YAPAN BİR GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra hükümlüye 28/05/2024 tarihli ek kararıntebliğ edilmiş sayılması ile 7 gün içerisinde yasal yoluna başvurulmadığı taktirde itiraz hakkından vazgeçmiş sayılacağı ve ilan masrafının hükümlüden tahsil edileceği hususu ilanen tebliğ olunur. 05/09/2024