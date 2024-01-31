T.C. BAKIRKÖY 4. TÜKETİCİ MAHKEMESİ'NDEN

Yayınlanma: 31.01.2024 - 00:00

ESAS NO: 2020/121 Esas

DAVACI: ŞEKERBANK A.Ş

DAVALILAR: PAUL GEORG PODLCH

Davacı tarafından aleyhinize açılan İtirazın İptali davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememizce alınan bilirkişi raporunda özetle; Davacı ŞEKERBANK T.A.Ş. tarafından davalıya kullandırılandavayakonu 75.000,00 TL İhtiyaç Kredisi, 25059608 No lu Taksitli Kredili Mevduat Hesabı ve 25059586 KMH Hesabından dolayı davacıbankanın davalıborçludan alacaklı bulunduğu, Davacının Küçükçekmece 1.İcra Dairesi’nin 2018/4539 Esas sayılı dosyası üzerinden 27.03.2018İcra takip tarihi itibariyle toplam 93.918,78 TL olarak takip başlattığı, Davacı alacaklının alacaklı olduğu kredi ürünü için BK. 120. Maddesine göre % 18,00, KMH için Merkez Bankası tarafından icra tarihi olan 27.03.2018 için geçerli yayınlanan % 28,08 temerrüt faizi talep edebileceği,Davacının icra tarih itibariyle Toplam 90.453,80 TL alacağı hesaplanmış olup; bilirkişi raporu HMK 281. maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde itiraz etmediğiniz taktirde bilirkişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağınız ihtar ve tebliğ olunur.06/12/2023