Yayınlanma: 17.01.2025 - 00:01

T.C. BAKIRKÖY 45. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN

Esas No: 2023/456

Karar No: 2024/551

Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Eşya Hakkında Hırsızlık, İşyeri Dokunulmazlığını İhlal Etmek ve Mala Zarar Vermek suçlarından Rufi oğlu, Emel'den olma, 30/08/1978 İstanbul doğumlu, Osman DURMAZ hakkında mahkememizde yapılan yargılama sonucunda tesis olunan 17/09/2024 gün, 2023/456 Esas ve 2024/551 Karar sayılı ilamı ile sanığın mala zarar vermek ve bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık suçlarından beraatine, işyeri dokunulmazlığını ihlal etmek suçundan neticeten 6 AY HAPİS CEZASI İLE cezalandırılmasına sanığın yokluğunda karar verilmiştir. Sanığın tebliğe elverişli bilinen yurt içi veya yurt dışı adresi bulunmadığından mahkememiz gerekçeli kararının tebliğ işlemi yapılamamıştır.

İş bu hüküm özetinin 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 - 29 ve müteakip maddeleri uyarınca YURT GENELİNDE YAYIN YAPAN BİR GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,

İlan tarihinden itibaren 7 gün sonra sanığa kararın tebliğ edilmiş sayılması ile 7 gün içinde yasal yola başvurmadığı takdirde istinaf başvurusundan vazgeçmiş sayılacağı ve ilan masrafının sanıktan tahsil edileceği hususu ilanen tebliğ olunur.15/01/2025