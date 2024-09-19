T.C. BAKIRKÖY 47. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Yayınlanma: 19.09.2024 - 00:00

Esas No: 2024/195

Karar No: 2024/343

Herkesin Girebileceği Bir Yerde Bırakılmakla Birlikte kilitlenmek Suretiyle Hırsızlık suçundan sanık NAJI ABDELLAH hakkında Mahkememizde yapılan yargılama sonucunda 11/06/2024 tarih 2024/195 Esas 2024/343 Karar sayılı ilamı ile TCK.'nın 142/2-h maddeleri uyarınca 5 YIL HAPİS cezası ile cezalandırılmasına sanığın yokluğunda karar verilmiştir. Sanığın bilinen yurt içi veya yurt dışı adresi bulunmadığından tebliğ işlemi yapılamamıştır.

İş bu hüküm özetinin 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 - 29 ve müteakip maddeleri uyarınca YURT GENELİNDE YAYIN YAPAN BİR GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE ve Türkiye Genelinde yayın yapan bir internet sitesinde bir defaya mahsus olmak üzere yayınlattırılması,

İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra sanığa kararın tebliğ edilmiş sayılması ile 7 gün içinde yasal yola başvurmadığı takdirde tebliğ yapılmış sayılacağı ve ilan masrafının sanıktan tahsil edileceği hususu ilanen tebliğ olunur. 16/09/2024