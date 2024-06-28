T.C. BAKIRKÖY 49. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN

Yayınlanma: 28.06.2024 - 00:00

DOSYA NO: 2022/353Esas

KARAR NO: 2024/113 Karar

Vergi Usul Kanuna Muhalefet suçundanhakkında mahkememizde yukarıda esas ve karar numarası yazılı 13.02.2024tarihli ilamı ile sanık hakkında sahte fatura düzenleme suçundan 3 yıl 9 ay hapis cezası, defter belge gizleme suçundan 9 ay hapis cezası kararı verildiği, Erol ve Şükran oğlu, 1965 İstanbul doğumlu sanık BARBAROS UZUNCAOVA tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin YURT GENELİNDE YAYIN YAPAN BİR GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,

Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, 7 gün içinde yasal yola başvurmadığı takdirde kararın kesinleşeceği ve ilan masraflarının sanıktan tahsil edileceği hususu ilanen tebliğ olunur.25/06/2024