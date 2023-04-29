T.C. BAKIRKÖY 5. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

Yayınlanma: 29 Nisan 2023

Sayı: E.40266186-2022/169-Ceza Dava Dosyası 27.04.2023

Konu: İlanen Tebliğ

Ali ve Fatma oğlu 10/01/2000 doğumlu, Manisa, Akhisar nüfusuna kayıtlı, 26141261834 T.C. Kimlik no'lu sanık Mustafa Arda BOZTOPRAK hakkında,

Mahkememizde yapılan yargılama sonucunda, Mahkememizin 07/03/2023 tarih ve 2022/169 Esas, 2023/142 Karar sayılı Gerekçeli Kararı ile, sanık Mustafa Arda BOZTOPRAK hakkında BERAAT karar verilmiştir.

Mahkememiz kararı ve Cumhuriyet Savcısı İstinaf Dilekçesi sanık Mustafa Arda BOZTOPRAK'a tebliğ edilememiş olup;7201 sayılı Tebligat Kanununun ilgili hükümleri dairesinde Türkiye'de yayınlanan ulusal bir gazetede ilanen tebliği, yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra hükmün tebliğ edilmiş sayılması, bu tarihten itibaren 7 gün içinde İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf yolu açık olmak üzere ve ilan masrafının sanıktan tahsil edileceği hususu ilanen tebliğ olunur.